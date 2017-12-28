Лавров: США должны покинуть Сирию после окончательной ликвидации террористов

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Американские силы должны покинуть территорию Сирии после полной ликвидации террористов в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Исходим из того, что американцы должны покинуть сирийскую землю, как только там будут полностью ликвидированы остатки террористической активности, — а до этого осталось совсем недолго», — цитирует Интерфакс Лаврова.

Он также отметил, что вызывают удивление слова главы Минобороны США Джеймса Мэттиса о намерении США остаться в Сирии до «достижения прогресса в политическом урегулировании».

«Словно Вашингтон присвоил себе право определять степень такого прогресса и хочет удерживать часть сирийской территории, пока не добьётся нужного ему результата. Так дела не делаются… СБ ООН не санкционировал деятельность США или ведомой ими коалиции в Сирии, и законное сирийское правительство их к себе тоже не приглашало», — добавил министр.

Ранее в Генштабе Вооружённых сил России рассказали, что международная коалиция во главе с США не стремится к уничтожению террористической группировки «Исламское государство»*. 

16 декабря в Минобороны заявили, что коалиция США использует лагерь беженцев в сирийской провинции для подготовки боевиков.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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