Джонсон заявил Тиллерсону, что Британия привержена сделке по Ирану

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в ходе разговора с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном отметил, что британская сторона сохраняет приверженность иранской ядерной сделке. Об этом заявили в пресс-службе британского внешнеполитического ведомства.

«Глава МИД заявил о сохраняющейся приверженности Великобритании иранской ядерной сделке и работе с нашими союзниками и партнёрами по принятию мер в связи дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что США намеренно используют ситуацию в Иране для того, чтобы попытаться подорвать устойчивость Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). 

В начале декабря 2017 года посол Франции в Москве Сильви Берманн отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить американского лидера Дональда Трампа в необходимости сохранить иранскую ядерную сделку.

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