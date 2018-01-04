МИД России: США используют ситуацию в Иране для подрыва ядерной сделки

Соединённые Штаты намеренно используют ситуацию в Иране для того, чтобы попытаться подорвать устойчивость Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Нынешняя ситуация, когда в Вашингтоне поддаются искушению использовать момент для постановки новых вопросов в отношении СВПД, свидетельствует о преднамеренной попытке расшатывать и подрывать приверженность международного сообщества СВПД. Это не делает чести нашим американским коллегам», — цитирует дипломата ТАСС.

Рябков предостерёг Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Ирана.

«Внутренние процессы в Иране, как и в любой другой стране, к уставным функциям СБ ООН отношения не имеют. Печально, что нашим американским коллегам приходится вновь напоминать азы дипломатии», — добавил замглавы МИД.

Ранее сообщалось, что Вашингтон созовёт специальные заседания Совбеза и Совета по правам человека ООН в связи с ситуацией в Иране.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста.