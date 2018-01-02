Хейли: США созовут экстренные заседания СБ и СПЧ ООН из-за ситуации в Иране

Вашингтон созовёт специальные заседания Совбеза и Совета по правам человека ООН в связи с ситуацией в Иране. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«В ближайшие дни мы созовём экстренные сессии в Нью-Йорке и Совете по правам человека ООН в Женеве», — заявила Хейли.

На уточняющий вопрос она ответила, что речь идёт о сессии Совета безопасности ООН.

Ранее в Госдепе США призвали власти Ирана разблокировать Instagram и Telegram.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста. За три дня задержаны около 450 человек, около 20 человек погибли.