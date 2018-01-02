В Госдепе призвали власти Ирана разблокировать Instagram и Telegram
Замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Стивен Голдстейн призвал власти Ирана снять блокировку с Instagram и Telegram. Об этом сообщает Associated Press.
По его словам, «это законные средства коммуникации».
Голдстейн подчеркнул, что иранский народ должен иметь доступ к этим сервисам.
«Мы хотим поддержать протестующих в продолжении борьбы за правое дело», — добавил он.
Ранее сообщалось, что власти Ирана временно заблокировали доступ к Telegram и Instagram на фоне протестов в стране. В Иране эти сведения опровергают.
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