В Госдепе призвали власти Ирана разблокировать Instagram и Telegram

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Замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Стивен Голдстейн призвал власти Ирана снять блокировку с Instagram и Telegram. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, «это законные средства коммуникации».

Голдстейн подчеркнул, что иранский народ должен иметь доступ к этим сервисам.

«Мы хотим поддержать протестующих в продолжении борьбы за правое дело», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Ирана временно заблокировали доступ к Telegram и Instagram на фоне протестов в стране. В Иране эти сведения опровергают.

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Ближний Восток
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