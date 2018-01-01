В Иране опровергли сообщения о блокировке социальных сетей

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Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми в своём Twitter опроверг сообщения о временной блокировке социальных сетей из-за проводимых в стране протестов.

«Слухи об отключении социальных сетей не соответствуют действительности. Они направлены, по-видимому, на создание общественного недовольства и пессимизма», — написал он.

Ранее сообщалось, что власти Ирана временно заблокировали доступ к Telegram и Instagram на фоне протестов в стране, которые направлены против экономической политики властей в ряде городов страны.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в стране.

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