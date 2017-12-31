В Иране временно заблокировали Telegram и Instagram
Отмечается, что данное решение принято для «поддержания мира».
BREAKING: Iran state TV says authorities temporarily block Instagram, messaging app Telegram to `maintain peace' amid protests.— The Associated Press (@AP) 31 декабря 2017 г.
Создатель Telegram Павел Дуров заявил в своём Twitter, что доступ к мессенджеру заблокирован после отказа администрации сервиса закрыть каналы «мирных протестующих».
Ранее СМИ сообщили о протестах против экономической политики властей в ряде городов Ирана.
Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в стране.