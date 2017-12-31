В Иране временно заблокировали Telegram и Instagram

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Власти Ирана временно заблокировали доступ к Telegram и Instagram на фоне протестов в стране, передаёт Associated Press со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что данное решение принято для «поддержания мира».

Создатель Telegram Павел Дуров заявил в своём Twitter, что доступ к мессенджеру заблокирован после отказа администрации сервиса закрыть каналы «мирных протестующих».

Ранее СМИ сообщили о протестах против экономической политики властей в ряде городов Ирана. 

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в стране.

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Ближний Восток
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