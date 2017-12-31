Эксперт прокомментировал ситуацию в Иране

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в Иране.

«Сообщения западных средств массовой информации о якобы массовых протестных акциях в Иране имеют место и продолжаются, но здесь надо говорить о том, что сразу за этими сообщениями последовали и заявления Трампа. Также прошли манифестации, правда, немногочисленные, у посольств Ирана в ряде европейских стран. Ситуация напоминает те действия Запада, которые предшествовали началу «арабской весны» в Ливии и Сирии», — отметил эксперт.

Ранее СМИ сообщили о протестах против экономической политики властей в ряде городов Ирана.

Ситуацию в ближневосточной стране прокомментировал президент США Дональд Трамп.