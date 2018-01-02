СМИ: За три дня протестов в Иране задержаны около 450 человек

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В Иране в ходе протестов за последние три дня были задержаны около 450 человек.

Об этом сообщает Al Arabiya.

«200 человек были задержаны в субботу, 150 в воскресенье и около 100 в понедельник», — приводит агентство слова заместителя губернатора Тегерана Али Асгара Нассербахта.

Ранее Совет безопасности Ирана заявил, что протесты в стране вызваны вмешательством из-за рубежа.

С 28 декабря в крупных городах Ирана проходят акции протеста. По последним данным, в результате беспорядков погибли 12 человек.

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