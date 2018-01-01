Смены режима не ожидается: к чему могут привести акции протеста в Иране

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Анастасия Иванова, Александра Мусаткина
В Иране пятый день проходят акции протеста. По данным СМИ, в ходе столкновений сотрудников правоохранительных органов с митингующими погибли 12 человек. Участники демонстраций недовольны ухудшающейся экономической ситуацией в стране. В то же время президент страны Хасан Рухани заявил, что беспорядки были частично спровоцированы извне, отметив в то же время право граждан на проведение мирных протестов. К чему может привести сложившаяся в Иране ситуация — в материале RT.

Беспорядки в ходе протестов в Иране, по последним данным, привели к гибели 12 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местный телеканал.

По данным СМИ, 10 человек погибли во время столкновения с сотрудниками сил безопасности в воскресенье, 31 декабря, ещё двое — днём ранее. При этом власти страны заявляли, что силы безопасности не открывали огонь по протестующим.

Демонстрации, в которых приняли участие несколько сотен человек, начались 28 декабря в городе Мешхед на северо-востоке Ирана. На следующий день протестная акция распространилась и в других населённых пунктах страны, включая Тегеран, Исфахан и Решт. 

Недовольство народа, по данным СМИ, было вызвано падением уровня жизни и ухудшением экономической ситуации в Иране.

«Вмешательство извне»

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что волна протестов вызвана как внутренними проблемами, так и подстрекательством со стороны других стран.

По его словам, часть протестующих — те, кем руководят иностранцы. «И есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами», — цитирует РИА Новости иранского лидера.

  • Хасан Рухани
  • globallookpress.com
  • © Ahmad Halabisaz/Xinhua

Иранский лидер отметил, что некоторые государства, в частности Саудовская Аравия, пытались «спровоцировать беспорядки» в Иране. По его словам, «саудовцы откровенно заявляли, что создадут проблемы в Тегеране». 

Иранское руководство ранее уже заявляло, что за организацией массовых протестов могут стоять радикалы и западные спецслужбы. 

Рухани признал право граждан на мирный протест, подчеркнув при этом недопустимость применения насилия.

«Протесты, критика — конституционные права людей... Критика отличается от насилия, которое наносит ущерб государственной собственности», — сказал он. 

По информации РИА Новости, Министерство по делам разведки Ирана сообщило о задержании нескольких человек, связанных с провоцированием недавних протестов. 

Блокировка Telegram

При этом сообщается, что в связи с продолжающимися протестами власти страны временно приняли решение ограничить на территории Ирана доступ к мессенджеру Telegram, который пользуется здесь большой популярностью.

Такая мера последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд Telegram-каналов, в которых участники демонстрации обменивались данными о предстоящих акциях протеста.

Как передаёт РИА Новости, власти Ирана требовали закрыть доступ к каналу amadnews, насчитывавшему около 1,3 миллиона подписчиков, за якобы инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова». 

Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми заявил, что отключение соцсети носит временный характер.

«Слухи о постоянном отключении социальных сетей не соответствуют действительности. Кажется, что их целью является создание социального недовольства и пессимизма», — написал министр в Twitter.

«Спланированная акция»

Политолог-востоковед Каринэ Геворгян подтвердила, что из-за высокого уровня безработицы в исламском государстве9щб сейчас сложилась непростая экономическая ситуация.

«В Иране достаточно высокая безработица, и граждане, прежде всего молодёжь, среди которой она больше распространена, испытывают по этому поводу нервозность и раздражение», — сказала она в беседе с RT.

В то же время эксперт усомнилась в массовости акций и указала на большие различия в подаче информации местными и западными СМИ.

«Что касается самих акций протеста, западные СМИ показывают с земли, со спины, с одной точки, поэтому точно охарактеризовать массовость их пока не представляется возможным. Проправительственная демонстрация, которую транслировали государственные каналы Ирана, показывалась сверху. Было видно, что она была действительно массовой. Это-то меня и смущает», — сказала Геворгян.

  • Беспорядки в Тегеране
  • Reuters

По мнению политолога, некоторые события здесь напоминают сценарий происходившего на Майдане, что может свидетельствовать о спланированности демонстрации.

«Например, стрельба в Доруде. Люди вышли на протесты, затем начали беспорядочную стрельбу, в результате чего первые два человека погибли. Есть некоторые сомнения в адекватности подачи этой информации западными СМИ... Это банальный сценарий. Всё свидетельствует о том, что это спланированная акция», — считает собеседник RT.

В МИД России выразили надежду, что протесты в Иране не будут развиваться по сценарию насилия и кровопролития.

«Это внутреннее дело Ирана... Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», — сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

В дипведомстве подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства, которое могло бы дестабилизировать обстановку.

Борьба двух политических группировок

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает маловероятным, что волнения в Иране могут привести к смене режима и революции.

Он напомнил, что в Иране между собой ведут борьбу две политические группы — либеральные реформаторы во главе с президентом Хасаном Рухани и консерваторы, настроенные на исламизацию. 

По словам эксперта, образованная часть граждан страны недовольна ограничениями, которые накладывают на них происламские консерваторы. 

«Эта борьба продолжается сейчас. Но я не думаю, что сложившаяся в конце декабря ситуация приведет к смене режима», — цитирует РИА Новости Сажина.

С другой стороны, отметил он, протесты могут иметь большие последствия для режима.

«Либералы-реформаторы могут сказать: «Видите, народ хочет реформ, и не надо мешать проводить реформы». А консерваторы могут ответить: «Видите, реформаторское правительство ничего не смогло сделать, надо закручивать гайки». Во внутриполитической борьбе эти выступления выгодны как одним, так и другим. Но я не думаю, что произойдёт новая революция и исламский режим будет свергнут», — заключил востоковед.

Позиция США

Протестующих в Иране сразу же поддержали власти США, которые не раз называли исламскую республику источником угрозы для всего мира и обвиняли в поддержке терроризма.

«Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Вашингтон, отметила она, призывает все стороны защищать право граждан на самовыражение и избегать любых действий, помогающих цензуре.

  • Дональд Трамп
  • Reuters

По мнению американского президента Дональда Трампа, причиной демонстраций в Иране стало именно «финансирование» терроризма со стороны Тегерана. 

«Большие протесты в Иране. Люди наконец-то стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть. США внимательно следят (за происходящим. — RT) на предмет нарушения прав человека!» — написал глава Белого дома в Twitter. 

Он также отметил, что для Ирана пришло время перемен.

«Иран проваливается на каждом уровне, несмотря на ужасное соглашение, заключённое между ним и администрацией Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Они изголодались по еде и свободе. Наряду с правами человека материальное благо Ирана захвачено. Время для изменений», — заявил Трамп.

Постпред США при ООН Никки Хейли, в свою очередь, назвала проверкой для властей Ирана прошедшие в стране протесты.

«В Новый год мы молимся за миллионы людей, которые страдают от ужасных деспотичных властей в Северной Корее, Венесуэле, Кубе, и особенно Иране, где сегодня заговорил долго репрессируемый иранский народ. Народ Ирана устраивает проверку правительству. Мы молимся за то, чтобы свобода и права человека оказались сильнее», — говорится в заявлении Хейли.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в случае смены власти в Иране между двумя странами могут установиться дружественные отношения. 

«Этот режим отчаянно пытается посеять ненависть между нами. Но у них не получится. И когда этот режим падет, а однажды он падет, иранцы и израильтяне вновь будут отличными друзьями... Я желаю иранскому народу успехов в их благородной борьбе за свободу», — приводит слова израильского премьера РИА Новости.

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