Смены режима не ожидается: к чему могут привести акции протеста в Иране

В Иране пятый день проходят акции протеста. По данным СМИ, в ходе столкновений сотрудников правоохранительных органов с митингующими погибли 12 человек. Участники демонстраций недовольны ухудшающейся экономической ситуацией в стране. В то же время президент страны Хасан Рухани заявил, что беспорядки были частично спровоцированы извне, отметив в то же время право граждан на проведение мирных протестов. К чему может привести сложившаяся в Иране ситуация — в материале RT.

Беспорядки в ходе протестов в Иране, по последним данным, привели к гибели 12 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местный телеканал.

По данным СМИ, 10 человек погибли во время столкновения с сотрудниками сил безопасности в воскресенье, 31 декабря, ещё двое — днём ранее. При этом власти страны заявляли, что силы безопасности не открывали огонь по протестующим.

Демонстрации, в которых приняли участие несколько сотен человек, начались 28 декабря в городе Мешхед на северо-востоке Ирана. На следующий день протестная акция распространилась и в других населённых пунктах страны, включая Тегеран, Исфахан и Решт.

Недовольство народа, по данным СМИ, было вызвано падением уровня жизни и ухудшением экономической ситуации в Иране.

«Вмешательство извне»

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что волна протестов вызвана как внутренними проблемами, так и подстрекательством со стороны других стран.

По его словам, часть протестующих — те, кем руководят иностранцы. «И есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами», — цитирует РИА Новости иранского лидера.

Хасан Рухани

globallookpress.com

© Ahmad Halabisaz/Xinhua

Иранский лидер отметил, что некоторые государства, в частности Саудовская Аравия, пытались «спровоцировать беспорядки» в Иране. По его словам, «саудовцы откровенно заявляли, что создадут проблемы в Тегеране».

Иранское руководство ранее уже заявляло, что за организацией массовых протестов могут стоять радикалы и западные спецслужбы.

Рухани признал право граждан на мирный протест, подчеркнув при этом недопустимость применения насилия.

«Протесты, критика — конституционные права людей... Критика отличается от насилия, которое наносит ущерб государственной собственности», — сказал он.

По информации РИА Новости, Министерство по делам разведки Ирана сообщило о задержании нескольких человек, связанных с провоцированием недавних протестов.

Блокировка Telegram

При этом сообщается, что в связи с продолжающимися протестами власти страны временно приняли решение ограничить на территории Ирана доступ к мессенджеру Telegram, который пользуется здесь большой популярностью.

Такая мера последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд Telegram-каналов, в которых участники демонстрации обменивались данными о предстоящих акциях протеста.

Как передаёт РИА Новости, власти Ирана требовали закрыть доступ к каналу amadnews, насчитывавшему около 1,3 миллиона подписчиков, за якобы инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова».

Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми заявил, что отключение соцсети носит временный характер.

«Слухи о постоянном отключении социальных сетей не соответствуют действительности. Кажется, что их целью является создание социального недовольства и пессимизма», — написал министр в Twitter.

«Спланированная акция»

Политолог-востоковед Каринэ Геворгян подтвердила, что из-за высокого уровня безработицы в исламском государстве9щб сейчас сложилась непростая экономическая ситуация.

«В Иране достаточно высокая безработица, и граждане, прежде всего молодёжь, среди которой она больше распространена, испытывают по этому поводу нервозность и раздражение», — сказала она в беседе с RT.

В то же время эксперт усомнилась в массовости акций и указала на большие различия в подаче информации местными и западными СМИ.

«Что касается самих акций протеста, западные СМИ показывают с земли, со спины, с одной точки, поэтому точно охарактеризовать массовость их пока не представляется возможным. Проправительственная демонстрация, которую транслировали государственные каналы Ирана, показывалась сверху. Было видно, что она была действительно массовой. Это-то меня и смущает», — сказала Геворгян.

Беспорядки в Тегеране

Reuters

По мнению политолога, некоторые события здесь напоминают сценарий происходившего на Майдане, что может свидетельствовать о спланированности демонстрации.

«Например, стрельба в Доруде. Люди вышли на протесты, затем начали беспорядочную стрельбу, в результате чего первые два человека погибли. Есть некоторые сомнения в адекватности подачи этой информации западными СМИ... Это банальный сценарий. Всё свидетельствует о том, что это спланированная акция», — считает собеседник RT.

В МИД России выразили надежду, что протесты в Иране не будут развиваться по сценарию насилия и кровопролития.

«Это внутреннее дело Ирана... Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», — сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

В дипведомстве подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства, которое могло бы дестабилизировать обстановку.

Борьба двух политических группировок

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает маловероятным, что волнения в Иране могут привести к смене режима и революции.

Он напомнил, что в Иране между собой ведут борьбу две политические группы — либеральные реформаторы во главе с президентом Хасаном Рухани и консерваторы, настроенные на исламизацию.

По словам эксперта, образованная часть граждан страны недовольна ограничениями, которые накладывают на них происламские консерваторы.

«Эта борьба продолжается сейчас. Но я не думаю, что сложившаяся в конце декабря ситуация приведет к смене режима», — цитирует РИА Новости Сажина.

С другой стороны, отметил он, протесты могут иметь большие последствия для режима.

«Либералы-реформаторы могут сказать: «Видите, народ хочет реформ, и не надо мешать проводить реформы». А консерваторы могут ответить: «Видите, реформаторское правительство ничего не смогло сделать, надо закручивать гайки». Во внутриполитической борьбе эти выступления выгодны как одним, так и другим. Но я не думаю, что произойдёт новая революция и исламский режим будет свергнут», — заключил востоковед.

Позиция США

Протестующих в Иране сразу же поддержали власти США, которые не раз называли исламскую республику источником угрозы для всего мира и обвиняли в поддержке терроризма.

«Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Вашингтон, отметила она, призывает все стороны защищать право граждан на самовыражение и избегать любых действий, помогающих цензуре.

Дональд Трамп

Reuters

По мнению американского президента Дональда Трампа, причиной демонстраций в Иране стало именно «финансирование» терроризма со стороны Тегерана.

«Большие протесты в Иране. Люди наконец-то стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть. США внимательно следят (за происходящим. — RT) на предмет нарушения прав человека!» — написал глава Белого дома в Twitter.

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017

Он также отметил, что для Ирана пришло время перемен.

«Иран проваливается на каждом уровне, несмотря на ужасное соглашение, заключённое между ним и администрацией Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Они изголодались по еде и свободе. Наряду с правами человека материальное благо Ирана захвачено. Время для изменений», — заявил Трамп.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

Постпред США при ООН Никки Хейли, в свою очередь, назвала проверкой для властей Ирана прошедшие в стране протесты.

«В Новый год мы молимся за миллионы людей, которые страдают от ужасных деспотичных властей в Северной Корее, Венесуэле, Кубе, и особенно Иране, где сегодня заговорил долго репрессируемый иранский народ. Народ Ирана устраивает проверку правительству. Мы молимся за то, чтобы свобода и права человека оказались сильнее», — говорится в заявлении Хейли.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в случае смены власти в Иране между двумя странами могут установиться дружественные отношения.

«Этот режим отчаянно пытается посеять ненависть между нами. Но у них не получится. И когда этот режим падет, а однажды он падет, иранцы и израильтяне вновь будут отличными друзьями... Я желаю иранскому народу успехов в их благородной борьбе за свободу», — приводит слова израильского премьера РИА Новости.