Трамп заявил, что в Иране настало время для перемен

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране настало время для перемен.

Об этом президент США написал в своём Twitter.

«Иран терпит неудачу на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключённую с администрацией (Барака) Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Они нуждаются в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека разграблено материальное благо Ирана. Настало время для перемен» — написал Трамп.

Ранее стало известно, что в ходе беспорядков на акциях протеста в Иране погибли 10 человек. Власти США официально поддержали протестующих в Иране.

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