Власти США официально поддержали протестующих в Иране

Американские власти официально поддержали протестующих в Иране, об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, которые помогают цензуре», — цитирует Сандерс РИА Новости.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что протесты в Иране являются проверкой для властей страны, а также высказалась в поддержку прав и свобод граждан.