Хейли назвала протесты в Иране проверкой для правительства

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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что протесты в Иране являются проверкой для властей страны, а также высказалась в поддержку прав и свобод граждан.

«В Новый год мы молимся за миллионы людей, страдающих из-за репрессий властей Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы, а особенно — Ирана, где заговорил давно репрессируемый народ. Граждане Ирана устроили проверку властям страны. Мы молимся, чтобы свобода и права людей одержали верх», — написала дипломат в Instagram.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что участие в мирных протестах является конституционным правом граждан страны.

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