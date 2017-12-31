Рухани назвал участие в мирных протестах конституционным правом иранцев

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что участие в мирных протестах является конституционным правом граждан страны.

«Протесты, критика — конституционные права людей», — приводит его слова Press TV.

При этом Рухани подчеркнул, что «критика отличается от насилия, которое наносит ущерб государственной собственности».

Ранее СМИ сообщили о массовых акциях протеста в иранских городах. По данным властей, в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека.