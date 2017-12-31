СМИ: В ходе протестов в Иране погибли два человека

В Иране два человека погибли в ходе протестов против экономической политики властей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

BREAKING: A semi-official news agency quotes an official in western Iran as saying two protesters have been killed overnight. — The Associated Press (@AP) December 31, 2017 По словам местного чиновника, два человека были убиты в городе Доруд провинции Лурестан. Ранее МИД России рекомендовал не посещать места массового скопления людей в крупных городах Ирана, включая Тегеран, из-за протестов.