СМИ: В ходе протестов в Иране погибли два человека

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В Иране два человека погибли в ходе протестов против экономической политики властей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

По словам местного чиновника, два человека были убиты в городе Доруд провинции Лурестан.

Ранее МИД России рекомендовал не посещать места массового скопления людей в крупных городах Ирана, включая Тегеран, из-за протестов.

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