МИД не рекомендует посещать места массовых скоплений людей в Иране из-за протестов

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Из-за протестов в Иране не рекомендуется посещать места массовых скоплений людей в крупных городах страны, включая Тегеран. Об этом говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

«Вызванные социальным недовольством манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт. Имеют место столкновения протестующих с полицией. Рекомендуется сохранять бдительность и не посещать места массового скопления людей», — говорится в Twitter центра.

Ранее СМИ сообщали об антиправительственных протестах против экономической политики властей в ряде городов Ирана.

Также в МИД России назвали страны, в которых граждане России чаще всего сталкиваются с проблемами во время отдыха.

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