Во время беспорядков на акциях протеста в Иране погибли 10 человек

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По меньшей мере десять человек погибли в ходе беспорядков на массовых акциях протеста в Иране.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местное телевидение.

Ранее американские власти официально поддержали протестующих в Иране.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что протесты в Иране являются проверкой для властей страны.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал участие в мирных протестах конституционным правом иранцев.

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