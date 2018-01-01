Во время беспорядков на акциях протеста в Иране погибли 10 человек
По меньшей мере десять человек погибли в ходе беспорядков на массовых акциях протеста в Иране.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местное телевидение.
Ранее американские власти официально поддержали протестующих в Иране.
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что протесты в Иране являются проверкой для властей страны.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал участие в мирных протестах конституционным правом иранцев.
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