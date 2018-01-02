Совбез Ирана заявил, что протесты в стране вызваны вмешательством из-за рубежа
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протесты в стране вызваны вмешательством из-за рубежа.
Он считает, что за ними стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия.
«На основе нашего анализа около 27% новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством», — цитирует РИА Новости Шамхани.
По его мнению, вмешательство направлено на то, чтобы затормозить развитие Ирана.
В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста. По последним данным, в результате беспорядков погибли 12 человек.
В МИД России заявили, что считают недопустимым внешнее вмешательство в ситуацию в Иране.
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