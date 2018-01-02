Совбез Ирана заявил, что протесты в стране вызваны вмешательством из-за рубежа

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протесты в стране вызваны вмешательством из-за рубежа.

Он считает, что за ними стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия.

«На основе нашего анализа около 27% новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством», — цитирует РИА Новости Шамхани.

По его мнению, вмешательство направлено на то, чтобы затормозить развитие Ирана.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста. По последним данным, в результате беспорядков погибли 12 человек.

В МИД России заявили, что считают недопустимым внешнее вмешательство в ситуацию в Иране.