СМИ: В результате стрельбы в ходе протестов в Иране погиб один человек

В результате стрельбы в сотрудников правоохранительных органов в ходе протестов в Иране погиб один человек, трое ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственные телеканалы.

«Участник беспорядков открыл огонь из охотничьего ружья в направлении сотрудников полиции в городе Неджефабад, в результате чего погиб один человек, трое пострадали», — говорится в тексте сообщения.

Ранее стало известно, что 12 человек погибли из-за беспорядков на массовых акциях протеста в Иране.

В настоящее время в стране проходят демонстрации, которые направлены против экономической политики властей.