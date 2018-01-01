СМИ: В результате стрельбы в ходе протестов в Иране погиб один человек
В результате стрельбы в сотрудников правоохранительных органов в ходе протестов в Иране погиб один человек, трое ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственные телеканалы.
«Участник беспорядков открыл огонь из охотничьего ружья в направлении сотрудников полиции в городе Неджефабад, в результате чего погиб один человек, трое пострадали», — говорится в тексте сообщения.
Ранее стало известно, что 12 человек погибли из-за беспорядков на массовых акциях протеста в Иране.
В настоящее время в стране проходят демонстрации, которые направлены против экономической политики властей.
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