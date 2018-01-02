В МИД Ирана призвали Трампа подумать о внутренних проблемах США
«Недавно он (Трамп. — RT) описал иранский народ как «террористическую нацию» и продолжил провоцировать национальные чувства народа Ирана в стране и по всему миру», — приводит его слова IRNA.
Касеми также посоветовал Трампу тратить меньше времени на публикацию оскорбительных сообщений в Twitter.
«Лучше бы он попытался заняться внутренними вопросами США, такими как ежедневные убийства большого количества людей в стране во время вооружённых столкновений и перестрелок, а также миллионами бездомных и голодных людей», — добавил Касеми.
Ранее Трамп прокомментировал протесты в Иране, назвав иранский режим жестоким и коррумпированным.
В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста. За три дня задержаны около 450 человек.
По последним данным, в ходе беспорядков на акциях протеста погибли около 20 человек.