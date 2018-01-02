В МИД Ирана призвали Трампа подумать о внутренних проблемах США

В Министерстве иностранных дел Ирана осуждают заявление президента США Дональда Трампа о ситуации в стране и призывают американского лидера подумать о внутренних проблемах Соединённых Штатов. Об этом заявил представитель ведомства Бахрам Касеми.

«Недавно он (Трамп. — RT) описал иранский народ как «террористическую нацию» и продолжил провоцировать национальные чувства народа Ирана в стране и по всему миру», — приводит его слова IRNA.

Касеми также посоветовал Трампу тратить меньше времени на публикацию оскорбительных сообщений в Twitter.

«Лучше бы он попытался заняться внутренними вопросами США, такими как ежедневные убийства большого количества людей в стране во время вооружённых столкновений и перестрелок, а также миллионами бездомных и голодных людей», — добавил Касеми.

Ранее Трамп прокомментировал протесты в Иране, назвав иранский режим жестоким и коррумпированным.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста. За три дня задержаны около 450 человек.

По последним данным, в ходе беспорядков на акциях протеста погибли около 20 человек.