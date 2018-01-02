Трамп заявил, что США продолжают следить за протестами в Иране

Президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты в крупных городах Ирана.

«Народ Ирана наконец выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые Обама так безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма и попали в их карманы. У людей мало еды, высокий уровень инфляции, не соблюдаются права человека. США продолжают следить!» — написал Трамп в своём Twitter.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста. За три дня в Иране задержаны около 450 человек.

Кроме того, в ходе беспорядков на акциях протеста погибли около 20 человек.