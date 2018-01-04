Минфин США расширил санкции против Ирана

Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкции в отношении Ирана.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в санкционные списки по Ирану внесены три физических лица и пять организаций.

Ранее в Госдепартаменте рассказали, что США рассматривают возможность введения санкций против Ирана среди вариантов ответа на действия руководства страны в отношении участников массовых протестов.

В ноябре 2017 года американский лидер Дональд Трамп продлил на год срок действия антииранских санкций, которые были введены в 1979 году.