Госдеп: в США не исключают введение санкций против Ирана из-за разгона протестующих

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Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Тегерана среди вариантов ответа на действия иранского руководства в отношении участников массовых протестов в стране. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Мы не будем забегать вперёд в том, что касается санкций, но они входят в тот широкий и разнообразный набор средств, которыми мы располагаем», — цитирует её РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга назвала протесты в Иране «народным восстанием».

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят акции протеста. За три дня задержаны порядка 450 человек, около 20 человек погибли.

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