Тиллерсон заявил, что отношения России и США должны быть более продуктивными

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами должны быть более продуктивными.

«Отношения между двумя нашими странами должны быть более продуктивными. В настоящее время они очень натянуты. По моему мнению, причины понятны всем американцам», — заявил он.

При этом Тиллерсон добавил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров делает многое для того, чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном улучшились.

Госсекретарь также отметил, что основными сферами сотрудничества США и России стали работа по урегулированию ситуации на Украине и борьба с терроризмом в Сирии.

Ранее Тиллерсон, опровергая слухи о своей возможной отставке, заявил, что намерен продуктивно отработать 2018 год в качестве главы Госдепартамента.