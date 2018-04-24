Трамп пообещал Ирану «большие проблемы» в случае возобновления ядерной программы

Президент США Дональд Трамп пообещал Ирану «большие проблемы» в случае, если страна возобновит свою ядерную программу. Об этом сообщает CNBC.

«Если они возобновят свою ядерную программу, у них будут такие проблемы, каких никогда не было», — заявил американский лидер в преддверии переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом Трамп отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе «ужасен».

В январе президент США заявил, что Соединённые Штаты выйдут из СВПД по иранской ядерной программе, если европейские союзники не изменят условия сделки.

Позднее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.