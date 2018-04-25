Рухани прокомментировал намерения Запада относительно ядерной сделки

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Президент Ирана Хасан Рухани сомневается в легитимности намерений США и их европейских партнёров изменить соглашение по иранской ядерной программе. Об этом сообщает Gulf Times.

«Вместе с лидером европейской страны они говорят: «Мы хотим принять решение по соглашению, достигнутому семью участниками». Зачем? По какому праву?» — сказал глава государства.

Рухани подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп «лишь бизнесмен», и он не имеет опыта в политике, праве и международных соглашениях.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон выразил надежду, что Россия, Турция, а также региональные игроки и европейские страны присоединятся к новым соглашениям по ядерной программе Ирана.

В Кремле заявили, что альтернативы существующему Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пока нет.

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