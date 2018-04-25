Песков: альтернативы соглашению по иранской ядерной программе пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за сохранение существующего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, альтернативы которому пока не существует.

«Мы знаем, что СВПД в нынешнем виде был продукт филигранных напряжённых дипломатических усилий со стороны многих государств. Эти усилия заслуживают высокой оценки», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поддержит ли Россия новые соглашения по ядерной программе Ирана.

Он отметил, что неизвестно, возможно ли в нынешней ситуации повторить такую успешную работу.

«Мы выступаем за сохранение СВПД в нынешнем виде, и мы считаем, что пока никакой альтернативы не существует», — подчеркнул Песков.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон выразил надежду, что Россия, Турция, а также региональные игроки и европейские страны присоединятся к новым соглашениям по ядерной программе Ирана.