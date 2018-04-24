Глава МИД Ирана рассказал, в каком случае страна «наиболее вероятно» выйдет из СВПД

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, в каком случае страна «наиболее вероятно» выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщает Associated Press.
Глава МИД Ирана рассказал, в каком случае страна «наиболее вероятно» выйдет из СВПД
  • Reuters

По словам дипломата, Иран «с наибольшей долей вероятности» откажется от СВПД в том случае, если США выйдут из соглашения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом выразил надежду, что Россия, Турция, а также региональные игроки и европейские страны присоединятся к новым соглашениям по ядерной программе Ирана.

В свою очередь Трамп пообещал Ирану «большие проблемы» в случае, если страна возобновит свою ядерную программу.

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