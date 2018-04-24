Глава МИД Ирана рассказал, в каком случае страна «наиболее вероятно» выйдет из СВПД

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, в каком случае страна «наиболее вероятно» выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщает Associated Press.

По словам дипломата, Иран «с наибольшей долей вероятности» откажется от СВПД в том случае, если США выйдут из соглашения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом выразил надежду, что Россия, Турция, а также региональные игроки и европейские страны присоединятся к новым соглашениям по ядерной программе Ирана.

В свою очередь Трамп пообещал Ирану «большие проблемы» в случае, если страна возобновит свою ядерную программу.