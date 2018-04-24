Трамп обвинил Иран и Россию в проблемах на Ближнем Востоке

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Россия виновны в создании проблем на Ближнем Востоке. Об этом он сказал в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Трамп обвинил Иран и Россию в проблемах на Ближнем Востоке
  • Reuters

По словам Трампа, Иран причастен к созданию проблем в Ближневосточном регионе. 

«Куда бы вы ни пошли, Иран стоит за этим. Россия становится всё более и более вовлечённой (в это. — RT)», — приводит его слова CNN.

Также Трамп пообещал Ирану «большие проблемы» в случае возобновления ядерной программы.

В марте Трамп продлил санкции против Ирана.

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