Трамп обвинил Иран и Россию в проблемах на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Россия виновны в создании проблем на Ближнем Востоке. Об этом он сказал в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
- Reuters
По словам Трампа, Иран причастен к созданию проблем в Ближневосточном регионе.
«Куда бы вы ни пошли, Иран стоит за этим. Россия становится всё более и более вовлечённой (в это. — RT)», — приводит его слова CNN.
Также Трамп пообещал Ирану «большие проблемы» в случае возобновления ядерной программы.
В марте Трамп продлил санкции против Ирана.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube