Путин в разговоре с Нетаньяху подтвердил, что СВПД должен соблюдаться всеми сторонами

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Reuters

Как отмечается, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг соглашения с учётом сделанного премьером Израиля заявления. «Владимир Путин подтвердил позицию России — план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами», — говорится в сообщении. Ранее Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии архивов по ядерной программе.