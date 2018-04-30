Нетаньяху заявил о сокрытии Ираном архивов по разработке ядерного оружия

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. Об этом сообщает HAARETZ.
Нетаньяху заявил о сокрытии Ираном архивов по разработке ядерного оружия
  • Reuters

«Иран лгал, что у него никогда не было секретной ядерной программы. Во-вторых, даже после ядерной сделки он продолжил развивать ядерную программу для использования в будущем», — сказал Нетаньяху.

Ранее премьер Израиля заявил, что ядерные амбиции Ирана являются «величайшей угрозой миру».

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