Нетаньяху заявил о сокрытии Ираном архивов по разработке ядерного оружия
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. Об этом сообщает HAARETZ.
- Reuters
«Иран лгал, что у него никогда не было секретной ядерной программы. Во-вторых, даже после ядерной сделки он продолжил развивать ядерную программу для использования в будущем», — сказал Нетаньяху.
Ранее премьер Израиля заявил, что ядерные амбиции Ирана являются «величайшей угрозой миру».
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