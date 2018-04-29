Нетаньяху заявил, что ядерные амбиции Ирана являются «величайшей угрозой миру»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стремление Ирана обрести ядерное оружие является «величайшей угрозой миру».

Об этом сообщают «Известия».

«Иран должен быть остановлен, необходимо остановить его стремление к атомной бомбе, необходимо остановить его агрессию. Мы настроены сделать это вместе», — сказал он.

Данное заявление Нетаньяху сделал после встречи с госсекретарём США Майком Помпео в Тель-Авиве.

«На мой взгляд, величайшую угрозу миру, нашим двум и всем остальным странам представляет синтез воинствующего исламизма с военно-ядерным потенциалом, а именно — попытка Ирана обрести атомное оружие», — добавил глава Израиля.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна готова возобновить свою ядерную программу, если США выйдут из соглашения и введут санкции.

Профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Тегерана о возможном возобновлении ядерной программы в случае выхода США из соглашения с Ираном.

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