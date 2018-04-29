Макрон и Рухани более часа по телефону обсуждали иранское соглашение

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его коллега из Ирана Хасан Рухани более часа обсуждали по телефону ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

«Президент Французской Республики и президент Ирана договорились работать в ближайшие недели над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих, а также по ситуации в Йемене и Сирии», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Отмечается, что Макрон пожелал, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено.

Как ранее сообщало AFP, Рухани заявил французскому лидеру, что сделка по иранской ядерной программе «не подлежит обсуждению».

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