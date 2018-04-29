Президент Ирана заявил Макрону, что ядерная сделка «не подлежит обсуждению»

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил французском лидеру Эммануэлю Макрону, что сделка по иранской ядерной программе «не подлежит обсуждению».

Об этом сообщает AFP.

«Рухани заявил Макрону, что ядерная сделка с Ираном «не подлежит обсуждению», — пишет агентство.

Ранее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения. 

Позднее страны евротройки заявили, что признают: в сделке по ядерной программе Ирана не отражены некоторые «важные элементы».

Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН прокомментировала возможный выход иранской стороны из соглашения.

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