Президент Ирана заявил Макрону, что ядерная сделка «не подлежит обсуждению»
Об этом сообщает AFP.
«Рухани заявил Макрону, что ядерная сделка с Ираном «не подлежит обсуждению», — пишет агентство.
#BREAKING Rouhani tells Macron Iran nuclear deal "not negotiable"— AFP news agency (@AFP) 29 апреля 2018 г.
Ранее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.
Позднее страны евротройки заявили, что признают: в сделке по ядерной программе Ирана не отражены некоторые «важные элементы».
Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН прокомментировала возможный выход иранской стороны из соглашения.