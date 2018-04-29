Президент Ирана заявил Макрону, что ядерная сделка «не подлежит обсуждению»

Президент Ирана Хасан Рухани заявил французском лидеру Эммануэлю Макрону, что сделка по иранской ядерной программе «не подлежит обсуждению».

Об этом сообщает AFP.

«Рухани заявил Макрону, что ядерная сделка с Ираном «не подлежит обсуждению», — пишет агентство.

#BREAKING Rouhani tells Macron Iran nuclear deal "not negotiable" — AFP news agency (@AFP) 29 апреля 2018 г.

Ранее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.

Позднее страны евротройки заявили, что признают: в сделке по ядерной программе Ирана не отражены некоторые «важные элементы».

Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН прокомментировала возможный выход иранской стороны из соглашения.