Страны евротройки признали наличие не указанных в соглашении с Ираном «важных элементов»

Великобритания, Германия и Франция признают, что в соглашении по ядерной программе Ирана не отражены некоторые «важные элементы».

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Как указывается в заявлении, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили, что соглашение, в частности, не затрагивает ракетную программу Тегерана.

«Они (лидеры стран евротройки. — RT) согласились с тем, что существуют важные элементы, которые не охватывает эта сделка, но которые необходимо рассмотреть: баллистические ракеты, что делать, когда истечёт срок действия соглашения, а также дестабилизирующая деятельность Ирана в регионе», — указывается в сообщении.

Главы Франции, Великобритании и Германии также заявили о сохранении приверженности продолжению совместной работы вместе с США над тем, чтобы решить ряд проблем, которые представляет Иран, включая те вопросы, которые может покрывать новая сделка.

Ранее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.