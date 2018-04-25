Постпред России при ЕС прокомментировал договорённости США и евротройки по иранской сделке

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал договорённости между США, Великобританией, Францией и Германией по поводу иранской ядерной сделки.
Постпред России при ЕС прокомментировал договорённости США и евротройки по иранской сделке
  • Reuters

По его словам, Россия и Китай к этим переговорам отношения не имеют, хоть и являются членами «шестёрки» — группы международных посредников, участвовавших в заключении соглашения.

«Я думаю, пока преждевременно говорить, кто с кем договорился. Судя по тем сообщениям из Вашингтона о визите президента Франции, пока что они говорят немножко о разных вещах. Во-вторых, если евротройка так называемая о чём-то договорится с иранцами, ни мы, ни наши китайские коллеги к этому отношения не имеем. Соглашение подписывали все, и никто пока что не уполномочивал евротройку говорить от имени «шестёрки», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.

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