Постпред России при ЕС прокомментировал договорённости США и евротройки по иранской сделке

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал договорённости между США, Великобританией, Францией и Германией по поводу иранской ядерной сделки.

По его словам, Россия и Китай к этим переговорам отношения не имеют, хоть и являются членами «шестёрки» — группы международных посредников, участвовавших в заключении соглашения.

«Я думаю, пока преждевременно говорить, кто с кем договорился. Судя по тем сообщениям из Вашингтона о визите президента Франции, пока что они говорят немножко о разных вещах. Во-вторых, если евротройка так называемая о чём-то договорится с иранцами, ни мы, ни наши китайские коллеги к этому отношения не имеем. Соглашение подписывали все, и никто пока что не уполномочивал евротройку говорить от имени «шестёрки», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее СМИ передавали, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.