Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг соглашения по Ирану

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг соглашения по Ирану
  • © AFP; Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Как сообщается на сайте Кремля, лидеры обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. Кроме того, Макрон рассказал об итогах своего визита в США.

«Макрон проинформировал об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президенты России и Франции высказались за сохранение Плана и его неукоснительное выполнение», — говорится в сообщении.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил Макрону, что сделка по иранской ядерной программе «не подлежит обсуждению».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ближний Восток Внешняя политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных