Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг соглашения по Ирану

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Как сообщается на сайте Кремля, лидеры обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. Кроме того, Макрон рассказал об итогах своего визита в США.

«Макрон проинформировал об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президенты России и Франции высказались за сохранение Плана и его неукоснительное выполнение», — говорится в сообщении.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил Макрону, что сделка по иранской ядерной программе «не подлежит обсуждению».