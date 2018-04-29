«Торг продолжается»: почему Мэй, Макрон и Меркель договорились сотрудничать с Трампом по иранскому вопросу

Лидеры Великобритании, Германии и Франции провели переговоры и условились сотрудничать по вопросу модернизации соглашения об иранской ядерной программе. В частности, они договорились вместе с США рассмотреть «важные элементы, которые не охватывает эта сделка», например, ракетную программу Тегерана. Кроме того, Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили возможный ввод пошлин на сталь и алюминий со стороны Вашингтона. По словам экспертов, в Старом Свете пытаются пересмотреть отношения с США, поскольку сейчас расстановка сил явно в пользу Америки. О перспективах политического торга между трансатлантическими партнёрами — в материале RT.

Великобритания, Германия и Франция договорились продолжить сотрудничество по важным для трёх стран проблемам, включая работу над соглашением по иранской ядерной сделке и вопрос вводимых США импортных пошлин на сталь и алюминий. Соответствующее заявление сделали в канцелярии британского премьера Терезы Мэй.

Там сообщили, что вечером 28 апреля и утром 29 апреля глава кабмина провела телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры трёх европейских держав обсудили важность иранской ядерной сделки (принятого летом 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий — СВПД) как наилучшего способа предотвращения создания Тегераном ядерного оружия, что является «приоритетом международного сообщества».

Вместе с тем Мэй, Макрон и Меркель согласились с тем, что действующее соглашение не затрагивает, в частности, вопроса иранской ракетной программы.

«Они согласились с тем, что есть важные элементы, которые не охватывает эта сделка, но которые необходимо рассмотреть — включая баллистические ракеты, ситуацию, которая возникнет по истечении срока действия соглашения, а также дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе», — сообщили на Даунинг-стрит, 10.

Признавая важность СВПД, лидеры евротройки договорились совместно работать и сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с исходящими от Тегерана вызовами, «включая те, которые могли бы быть включены в новое соглашение».

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В России сообщения о намерении европейских лидеров пересмотреть условия ядерной сделки с Иран восприняли негативно. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter написал, что подобные действия могут привести к новому кризису в регионе.

«Под влиянием Трампа евротройка уже изменила позицию по Ирану и намерена вместе с США предъявить ему новые требования, прежде всего по его ракетной программе. Это ставит под угрозу всю ядерную сделку с Ираном и чревато новым острым кризисом на Среднем Востоке», — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, политическое соглашение между Ираном и группой международных посредников (Россией, США, Китаем, Великобританией, Францией и Германией) об урегулировании проблемы иранского атома (СВПД) было принято в июле 2015 года. В обмен на допуск на атомные объекты Ирана инспекторов МАГАТЭ и отказ исламской республики от немирного использования атома западные страны должны постепенно снимать антииранские санкции.

В соответствии с американским законом «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) президент Соединённых Штатов должен каждые три месяца принимать решение о продлении режима снятия санкций с Ирана. Очередная пролонгация соглашения должна состояться 12 мая, однако 45-й президент США Дональд Трамп, последовательно критиковавший заключённое администрацией Барака Обамы соглашение, как никогда близок к тому, чтобы в одностороннем порядке вывести из него Вашингтон.

Между тем 29 апреля после разговора с Мэй президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хасаном Рухани. Французский лидер выразил надежду, что соглашение 2015 года будет сохранено и стороны начнут переговоры по «по трём дополнительным темам — контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы».

В свою очередь Рухани, как передаёт AFP, заявил Макрону, что сделка по иранской ядерной программе «не подлежит обсуждению».

Иранская ядерная программа стала центральной темой прошедших на минувшей неделе переговоров Трампа с Макроном и Меркель.

В ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Макрон ответил на критику Трампа в адрес соглашения, заявив, что подписанный в 2015 году СВПД — это не плохое, а недостаточное соглашение. Французский президент тогда обозначил своё намерение работать с Тегераном над новым документом, а среди его предложений как раз была остановка ракетной программы Ирана.

«Мы не разрываем соглашение, чтобы оказаться нигде. Мы создадим новое, более полное соглашение», — подчеркнул Макрон.

Ещё одной видной темой трансатлантической политики в последние недели стали попытки европейских лидеров убедить Трампа отказаться от введения ограничений на импорт в США алюминия и стали. Эти действия встретили бурную критику в Старом Свете, а французский лидер сравнил возможные пошлины с торговой войной.

Главы Великобритании, Германии и Франции отметили «жизненно важное значение» европейской сталелитейной и алюминиевой промышленности, а также выразили обеспокоенность в связи с возможным влиянием на неё импортных пошлин США.

«Лидеры условились продолжать тесно сотрудничать с другими странами Евросоюза и администрацией Соединённых Штатов, чтобы добиться постоянного освобождения от тарифов США», — говорится в распространённом заявлении.

«Европа понимает: торговая, экономическая, энергетическая экспансия США продолжается»

По словам политолога Александра Асафова, сделанное лидерами евротройки заявление — это реакция сразу на несколько событий, однако «красной нитью», безусловно, является вопрос введения пошлин на металл.

«Совершенно очевидно, что Меркель в переговорах с Трампом не удалось выбить какое-то смягчение пошлин для немецких товаров. Напомню, под угрозой оказалась в том числе немецкая химическая промышленность и автопром, о котором Трамп высказывался ещё будучи кандидатом. Он говорил, что если немцы хотят продавать в США автомобили, в том числе сделанные в Мексике по лицензии, то должны быть готовы платить повышенные пошлины», — рассказал эксперт.

«Торг продолжается. Это не конечные заявления. Готовность европейцев вводить дополнительные условия в иранскую сделку означает, что позиция динамична, поскольку в части той самой сделки Иран соблюдает все условия», — подчеркнул Асафов.

Собеседник RT отметил, что на отмене или изменении иранской сделки настаивает лишь Вашингтон, а значит, в текущей ситуации продолжается торг. По словам политолога, лидеры евротройки показывают, что готовы на достаточно существенное усиление европейского суверенитета по отношению к США, а также завуалированно напоминают США о правилах Всемирной торговой организации (ВТО).

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«Европа понимает: торговая, экономическая, энергетическая и прочая экспансия США продолжается. И она содержит в себе больше ноты диктата, нежели ноты соглашения. Конечно, Европа хочет это перевести в формат обоюдовыгодного соглашения, потому что на столе обсуждения лежат достаточно важные для Европы моменты, и в первую очередь экономические: пошлины и, конечно, для Германии — важнейшая сделка по «Северному потоку — 2», — добавил Асафов.

По словам собеседника RT, учитывая состав участников переговоров, немаловероятно, что стороны достигли промежуточного решения по брекситу, о котором будет объявлено в ближайшие дни: «Там тоже идёт торг за сумму, сроки, процедуру выхода».

В свою очередь, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с RT отметил, что Европа сейчас сталкивается с логикой шантажиста.

«США пытаются в одностороннем порядке заставить Европу соблюдать наложенные американцами торговые ограничения. Это касается и тех санкций, которые Трампу нужны, чтобы защитить американскую экономику, и санкций, наложенных на третьи страны — Россию сейчас или Иран в будущем. В этой ситуации у Европы есть два выхода. Системно смириться и продолжать подчиняться логике шантажиста, но один раз уступив, ЕС будет вынужден уступать и дальше. Либо в конечном итоге отказаться от подчинения и дать отпор в виде коллективных контрсанкций», — заявил политолог.

По его словам, разговоры о втором варианте идут уже давно, и многие европейские политики, в том числе чиновники, говорят о том, что нужно дать отпор Трампу. Однако пока нет коллективной политической воли сделать это, поскольку если ЕС пойдёт на такой шаг, то это будет серьёзным ударом по трансатлантическим отношениям.

«Мы бы, конечно, очень хотели, чтобы Европа наконец начала вести себя суверенно и независимо. Иранцы тоже этого бы хотели, поэтому они давят на ЕС, говоря, что если Трамп уходит из ядерной сделки, то это не значит, что ей конец. Если Европа там останется, то иранцы готовы из сделки не выходить. То есть стимулов Европе достаточно. Осталось только проявить политическую волю», — подчеркнул Мирзаян.

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

«Необходимо ввести новые санкции»

Между тем в воскресенье, 29 апреля, находящийся с визитом в Саудовской Аравии госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в дестабилизации ситуации на всём Ближнем Востоке. При этом он в очередной раз подчеркнул приоритет безопасности Эр-Рияда для Вашингтона.

Вместе с тем за ужесточение санкционных мер в отношении Тегерана выступил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, высказавший поддержку проводимой Трампом политике: «Необходимо ввести новые санкции в ответ на поддержку Ираном терроризма, его ракетную программу и вмешательство в дела арабских стран».

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Ранее Помпео усомнился в том, что американский президент примет решение остаться в иранской ядерной сделке, если в текст документа не будут внесены существенные исправления.

При этом 29 апреля советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире Fox News заявил, что хозяин Белого дома до сих пор «не принял окончательного решения, продолжать выполнять ядерную сделку или выйти из неё».

В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал непомерными выдвигаемые Соединёнными Штатами требования по ядерной сделке, отметив, что их не приемлет как Тегеран, так и другие члены СВПД и международного сообщества. Вместе с тем дипломат выразил готовность продолжать диалог по этому вопросу с Москвой.

Напомним, в Кремле выступили за сохранение существующего Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, поскольку альтернативы ему пока нет.

«Мы знаем, что СВПД в нынешнем виде был продуктом филигранных напряжённых дипломатических усилий со стороны многих государств. Эти усилия заслуживают высокой оценки», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва серьёзно обеспокоена заявлениями Трампа и Макрона по поводу иранской ядерной сделки. Более того, Захарова подчеркнула, что Россия неоднократно заявляла, что не видит возможности для некоего «переголосования» по данному документу, внесения в него изменений или дополнений.