Глава МИД Ирана заявил о намерении продолжить диалог с Россией по ядерной сделке

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Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по иранской ядерной сделке. Такое мнение выразил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.
Глава МИД Ирана заявил о намерении продолжить диалог с Россией по ядерной сделке
  • Reuters
  • © Mike Segar

«С учётом тех мер, которые хотят принимать, и с учётом неблагоприятных прогнозов поведения некоторых членов СВПД, конечно же, наш диалог (с Россией. — RT) по этому вопросу будет очень полезным, это сотрудничество вместе с Россией будем продолжать в дальнейшем», — цитирует Зарифа РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп примет решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВПД по иранской атомной программе должен оставаться незыблемым.

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