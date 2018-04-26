Макрон полагает, что Трамп примет решение выйти из ядерного соглашения по Ирану

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что американский лидер Дональд Трамп примет решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

«Мое мнение — я не знаю, что решит ваш президент — заключается в том, что он отделается от этой сделки по внутренним причинам», — пояснил он в ходе пресс-конференции в Университете Джорджа Вашингтона.

Macron says he thinks Trump will pull out of the Iran nuclear deal https://t.co/m2RXNxaJJnpic.twitter.com/1uBqtYIY8z — Bloomberg (@business) 25 апреля 2018 г.

При этом Макрон подчеркнул, что Франция выступает за сохранение договоренностей.

«Наши объединённые усилия делают нас сильнее. Это должно быть нашей общей целью», — отметил французский лидер.

Ранее в Госдепе заявили, что не намерены пересматривать ядерное соглашение по Ирану.