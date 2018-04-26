Макрон полагает, что Трамп примет решение выйти из ядерного соглашения по Ирану

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Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что американский лидер Дональд Трамп примет решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

«Мое мнение — я не знаю, что решит ваш президент — заключается в том, что он отделается от этой сделки по внутренним причинам», — пояснил он в ходе пресс-конференции в Университете Джорджа Вашингтона.

При этом Макрон подчеркнул, что Франция выступает за сохранение договоренностей.

«Наши объединённые усилия делают нас сильнее. Это должно быть нашей общей целью», — отметил французский лидер.

Ранее в Госдепе заявили, что не намерены пересматривать ядерное соглашение по Ирану.

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