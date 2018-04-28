В Кремле выступили за незыблемость ядерной сделки с Ираном

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Совместный всеобъемлющий план действий по иранской атомной программе должен оставаться незыблемым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле выступили за незыблемость ядерной сделки с Ираном
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Главное — это незыблемость этой сделки, а иначе не будет платформы для продолжения контактов, для продолжения диалога», — сказал Песков журналистам.

По его словам, данная сделка является «единственным субстантивным консенсусом», которого удалось достигнуть всем заинтересованным сторонам в результате напряжённой работы.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что существующего соглашения по иранской ядерной программе недостаточно для сдерживания амбиций Тегерана в регионе.

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