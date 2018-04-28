В Кремле выступили за незыблемость ядерной сделки с Ираном
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«Главное — это незыблемость этой сделки, а иначе не будет платформы для продолжения контактов, для продолжения диалога», — сказал Песков журналистам.
По его словам, данная сделка является «единственным субстантивным консенсусом», которого удалось достигнуть всем заинтересованным сторонам в результате напряжённой работы.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что существующего соглашения по иранской ядерной программе недостаточно для сдерживания амбиций Тегерана в регионе.