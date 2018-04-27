Меркель заявила, что ядерной сделки с Ираном недостаточно для сдерживания его амбиций

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что существующего соглашения по иранской ядерной программе недостаточно для сдерживания амбиций Тегерана в регионе.

«(Соглашение. — RT) не идеально. Это лишь кусочек мозаики, один составной элемент, из которого мы можем построить структуру», — сказала Меркель в ходе пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что Иран не должен «даже близко» подойти к созданию ядерного оружия.

Также американский госсекретарь Майк Помпео выразил мнение, что США вряд ли останутся в ядерной сделке, если не будут устранены её недостатки.