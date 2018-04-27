Трамп: необходимо гарантировать, что Иран «даже близко» не подойдёт к ядерному оружию

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран не должен «даже близко» подойти к созданию ядерного оружия.

«Мы должны гарантировать, что этот кровожадный режим даже близко не подойдёт к ядерному оружию», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Белом доме.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп вряд ли примет решение остаться в иранской ядерной сделке, если её недостатки не будут устранены.