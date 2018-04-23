По правилам бюджета: для чего Центробанк возобновил покупку валюты на внутрироссийском рынке

После почти десятидневного перерыва Центробанк России приступил к покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина. При этом объём операций превысил досанкционный уровень и составил 17,5 млрд рублей. Такая ситуация свидетельствует о готовности властей продолжать политику пополнения стратегических резервов от нефтедоходов. Аналитики, в свою очередь, утверждают, что закупки ЦБ могут не только привести к росту доходов бюджета, но и станут хорошим сигналом для инвесторов. О ситуации с бюджетной политикой — в финансовом обзоре RT.

Центробанк России купил в интересах Минфина 19 апреля валюту на внутреннем рынке на сумму 17,5 млрд рублей. Такую информацию опубликовал регулятор на официальном сайте в понедельник, 23 апреля. Кроме того, 17 и 18 апреля ЦБ приобрёл на российском рынке валюту на 17,5 млрд рублей и 17,8 млрд рублей соответственно.

Таким образом, Банк России приступил к закупкам валюты на внутреннем рынке после почти десятидневного перерыва. Так, 6 апреля регулятор купил для Минфина 11,6 млрд рублей.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева поясняла, что целевой объём закупок валюты для Минфина был временно приостановлен из-за ситуации на финансовых рынках после расширения американских санкций.

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В интервью RT Ксения Юдаева подчеркнула, что нестабильность рынка повлияет на процентные ставки ЦБ, однако, сколь активно будет это влияние, регулятору предстоит оценить после анализа всей имеющейся информации. «Существует два фактора, которые повлияли на рубль в прошлом месяце. Один из них — нефть, второй фактор — геополитический. Рубль отреагировал на оба», — отметила Юдаева.

При этом глава Минфина Антон Силуанов в разговоре с RT признал, что после введения санкций у инвесторов возникла определённая нервозность.

«В первые дни инвесторы решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы. Тем не менее сегодня ситуация постепенно выправляется. Мы видим, что курс рубля укрепился», — пояснил министр.

Антон Силуанов также отметил, что министерство не намерено вносить изменения по операциям на валютном рынке, связанным с бюджетным правилом.

«Так называемое бюджетное правило, пополнение наших резервов безусловно влияют на стабильность наших курсовых соотношений. Сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился, нашёл новое, равновесное положение», — считает министр.

В разговоре с RT главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик напомнил, что покупка валюты на внутреннем рынке связана с процедурой накопления средств для стратегических резервов страны. Так, на покупку валюты «направляются сверхнефтегазовые доходы» — если цена на нефть превышает заложенную в бюджете сумму ($40 за баррель на 2018 год), то эта разница идёт в том числе на внутрирыночные закупки.

«Покупка валюты после паузы связана не только со стабилизацией рубля. Она возобновилась и благодаря достаточно ясному сигналу с американской стороны, что США не будут предпринимать никаких дополнительных санкционных мер в отношении России. В условиях, когда цены на нефть остаются на достаточно стабильном, комфортном уровне, я думаю, сейчас есть все основания и возможности для возобновления покупки валюты на внутреннем рынке. Именно по этой причине власти решили продолжить реализацию бюджетных правил и процедур», — прокомментировал RT ситуацию с покупкой валюты на внутреннем рынке Ярослав Лисоволик.

При этом экономист на краткосрочную перспективу прогнозирует курс доллара США на уровне 61—62 рублей.

Главный инвестиционный стратег ФГ БКС Максим Шеин в беседе с RT рассказал, что ежедневный объём торгов валютой на российском рынке составляет $20—30 млрд. «По идее, покупки Минфина сильного влияния могут и не оказать, но сам факт, что этот процесс происходит, создаёт у участников рынка понимание ситуации с покупателями иностранной валюты. Однако эти покупки регламентированы и происходят исходя из бюджетного правила. Резерв (Фонд национального благосостояния. — RT) необходим для финансирования дефицита бюджета, если нет возможности сделать это из других источников. Сейчас большой потребности в средствах ФНБ нет. Например, размещение ОФЗ проходит удачно, плюс за счёт высоких цен на нефть мы получаем неплохие нефтегазовые доходы», — заключил эксперт.

Ранее Антон Силанов заявил, что уже в этом году российский бюджет может стать профицитным (доходы превысят расходы) с показателем 0,5% ВВП при сохранении нынешних цен на нефть. «В случае, если сохранятся такие же ценовые пропорции на нефть, мы выйдем с профицитом. Возможно, профицит бюджета даже будет 0,5% ВВП. Сейчас мы готовим поправки в бюджет текущего года — как обычно мы это делаем в весеннюю сессию. Будем определяться с приоритетами и задачами, которые поставило правительство», — цитирует ТАСС Антона Силуанова.