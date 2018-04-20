Силуанов прокомментировал ситуацию с падением курса рубля

Глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT прокомментировал ситуацию с падением курса рубля.

«После введения санкций возникла нервозность у инвесторов. В первые дни инвесторы решили перестраховаться и выйти из рубля в иностранные активы. Тем не менее сегодня ситуация постепенно выправляется. Мы видим, что курс рубля укрепился», — пояснил министр.

По его словам, для инвесторов важна предсказуемость курса рубля.

«Так называемое бюджетное правило, пополнение наших резервов безусловно влияют на стабильность наших курсовых соотношений. Сегодняшняя ситуация на валютном рынке говорит о том, что курс укрепился, нашёл новое, равновесное положение», — добавил он.

Силуанов выразил уверенность в том, что при отсутствии дополнительных ограничительных мер в отношении российских предприятий курс «вернётся в прежние значения».

Ранее сообщалось, что большинство россиян не испытывают волнения из-за роста курсов евро и доллара.

Что ждёт рубль в среднесрочной перспективе — в материале RT.