Опрос: большинство россиян не испытывают волнения из-за роста курсов евро и доллара
- Reuters
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос.
«Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит… Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан», — указывается в комментарии к исследованию.
ВЦИОМ добавляет, что почти 70% опрошенных не будут предпринимать каких-либо действий, если рост курса валют продолжится.
«Две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты», — отмечается в опросе.
Исследование было проведено с 12 по 13 апреля 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет.
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