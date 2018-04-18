Опрос: большинство россиян не испытывают волнения из-за роста курсов евро и доллара

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Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что большинство россиян не обеспокоены нынешним ростом курсов иностранных валют.
Опрос: большинство россиян не испытывают волнения из-за роста курсов евро и доллара
  • Reuters
  • © Kai Pfaffenbach

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос.

«Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит… Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан», — указывается в комментарии к исследованию.

ВЦИОМ добавляет, что почти 70% опрошенных не будут предпринимать каких-либо действий, если рост курса валют продолжится.

«Две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты», — отмечается в опросе.

Исследование было проведено с 12 по 13 апреля 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. 

Ранее сообщалось, что российский валютный рынок начал постепенное восстановление. Что ждёт рубль в среднесрочной перспективе — в материале RT.

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