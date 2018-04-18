Опрос: большинство россиян не испытывают волнения из-за роста курсов евро и доллара

Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что большинство россиян не обеспокоены нынешним ростом курсов иностранных валют.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос.

«Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит… Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан», — указывается в комментарии к исследованию.

ВЦИОМ добавляет, что почти 70% опрошенных не будут предпринимать каких-либо действий, если рост курса валют продолжится.

«Две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты», — отмечается в опросе.

Исследование было проведено с 12 по 13 апреля 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет.

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