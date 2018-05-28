«Рынок не понимает политику Трампа»: какие изменения могут произойти летом с валютными курсами

В последнюю неделю весны торги на российском валютном рынке стартовали с укрепления рубля. Однако уже во второй половине дня 28 мая доллар США отыграл свои позиции к нацвалюте, при этом подешевев относительно евро. В перспективе непредсказуемая ситуация на Ближнем Востоке и финансовая политика США по-прежнему будут влиять на настроения инвесторов и трейдеров. Впрочем, аналитики пока прогнозируют стабильный курс рубля на всё лето.

В понедельник, 28 мая, торги на Московской биржи открылись ослаблением доллара. Валюта Соединённых Штатовдешевела на 6 копеек, до 62,23 рубля. Тем не менее, к концу дня доллар отыграл свои позиции, подорожав на 0,24% — до 62,42 рубля.

При этом значительно вырос евро, обновив двухнедельный максимум. Курс валюты подорожал на 38 копеек, до 72,95 рубля, и в ходе торгового дня достигал отметки в 74 рубля.

Евро также укреплялся по отношению к нацвалюте США, до 1,17 долларов за евро.

По мнению опрошенных RT аналитиков, ослабление доллара вызвано новыми рисками торговой войны. Напомним, первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Китаем прошёл в начале мая в Пекине, второй — 17 и 18 мая в Вашингтоне. В результате президент США Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ приостановили процесс введения торговых пошлин.

Глава минфина США Стивен Мнучин отметил значительный прогресс в обсуждении внешнеторговой ситуации с Китаем. Однако уже 22 мая Трамп заявил, что не очень доволен ходом переговоров.

«Рынок не понимает политику Трампа и не знает, как её трактовать, чтобы иметь возможность прогнозировать ситуацию. Какое-то время будет сохраняться спрос на защитные активы — доллар и долларовые облигации. Разрыв в движении пары евро — доллар также возникает на фоне расхождения финансовой политики ФРС и ЕЦБ», — прокомментировал RT ситуацию на валютном рынке ведущий аналитик Открытие Private Banking Андрей Шенк.

Помимо этого эксперт напоминает о геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и Корейском полуострове, которая оказывает понижающее давление на доллар. Впрочем, сейчас внимание инвесторов также направлено на предстоящие переговоры США, Южной Кореи и КНДР.

По прогнозу Андрея Шенка, в июне валютная пара будет торговаться в диапазоне 1,15—1,18 доллара за евро. В долгосрочной перспективе евро может укрепиться и до 1,25 доллара.

Энергетическая страховка

Опрошенные RT эксперты отмечают, что коррекция цен на мировом нефтяном рынке также сказывается на стоимости доллара США и рубля. В ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Лондона котировки нефти марки Brent дешевели на 0,98% — до $75,72 за баррель.

На фоне снижения цен на нефть Соединённые Штаты в очередной раз нарастили число буровых установок. Однако Саудовская Аравия и Россия снова готовятся к балансировке рынка. Как сообщает Reurters со ссылкой на источники, страны не исключают смягчения условий соглашения ОПЕК+. Предполагается, что объём добычи сырья может возрасти на 1 млн баррелей в сутки. Такое решение может быть связано с компенсацией снижения добычи в Венесуэле, отмечают эксперты Reuters.

«Высокие цены на нефть традиционно идут на пользу российскому бюджету. Однако, на наш взгляд, в случае, если не будет серьёзных геополитических конфликтов, стоимость национальной валюты зафиксируется в диапазоне 60—64 рубля за доллар. Инвесторы начинают привыкать к выходкам Дональда Трампа, и на долгосрочную перспективу рисуется консолидация по всем валютным парам», — отметил в беседе с RT глава аналитического департамена Alpari Александр Разуваев.

В целом, по мнению опрошенных RT аналитиков, рубль сейчас находится в относительно равновесном состоянии.

«Для резкого укрепления рубля необходим стабильный приток инвесторов на рынок, однако этого не произойдет, пока в мире сохраняется глобальная неопределённость. Рынок от чрезмерного ослабления защищают высокие цены нефть и низкий уровень госдолга России. Кроме внешних непредсказуемых шоков не существует факторов, которые могли бы вывести рубль из равновесия. В долгосрочной перспективе мы ожидаем курс доллара на уровне в 58—59 рублей», — прогнозирует Андрей Шенк.

Евростабильность

Эксперты подчёркивают, что серьёзное давление на евро оказывают и события в Италии. Накануне президент страны Серджо Маттарелла отклонил предложение евроскептиков назначить Паоло Савона на пост министра экономики.

Впрочем, пока рост курса евро сдерживается традиционно низкой инфляцией в еврозоне и замедлением темпов экономического развития региона. По мнению аналитиков «Открытие Брокер», именно к динамике потребительских цен в зоне обращения евро будет приковано внимание инвесторов на этой неделе. Публикация данных ожидается 31 мая.

«Предполагается, что базовый индекс цен вырос в мае на 1% по сравнению с 0,7% в апреле. Общий индекс цен ускорился на 1,6% по сравнению с 1,3%. То есть, если прогнозы инвесторов подтвердятся, то мы можем ожидать укрепление евро против доллара во второй половине недели», — говорится в аналитическом обзоре «Открытия Брокер».

Александр Разуваев считает, что вопреки политическим рискам, инвесторы всё ещё не разочарованы в евро. «Ликвидность у этой валюты большая, и на рынке достаточно много спекулянтов, которым нужно отыграть новости. Мы видим, что еврозона адаптировалась к обращению единой валюты во многих странах. Еврозона сложилась и никто в обозримом будущем не нарушит этот баланс», — резюмировал аналитик.