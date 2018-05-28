«Трамп пытается давить»: делегация США прибыла в КНДР для переговоров

Американская делегация прибыла в Северную Корею для обсуждения подготовки саммита США — КНДР. Об этом сообщили в Госдепартаменте. Встреча дипломатов в приграничном пункте Пханмунджом прошла на фоне заявлений лидеров обеих стран о приверженности диалогу. Ранее Дональд Трамп отменил саммит, однако спустя сутки вернулся к переговорному процессу. При этом Ким Чен Ын сомневается, можно ли доверять обещаниям США о предоставлении гарантий безопасности в случае денуклеаризации. Какие цели преследуют Пхеньян и Вашингтон — в материале RT.

Американская делегация прибыла в КНДР для переговоров по поводу встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

По данным The Washington Post, в консультациях, которые пройдут 28 и 29 мая, примет участие бывший посол США в Южной Корее и глава американского диппредставительства на Филиппинах Сун Ким. Ожидается, что он встретится с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Оба они знакомы по переговорам по денуклеаризации Северной Кореи в 2005 году.

Факт переговоров подтвердила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. По её словам, первая встреча состоялась в Пханмуджоме в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи.

«Наша американская делегация прибыла в Северную Корею для подготовки саммита с Ким Чен Ыном. Я верю, что у Северной Кореи есть отличный потенциал и однажды она будет прекрасным государством в финансовом и экономическом отношении. Ким Чен Ын со мной в этом согласен. Это случится!» — прокомментировал переговоры Трамп.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2018

Ранее из Вашингтона поступали противоречивые сигналы по поводу встречи с Пхеньяном.

24 мая Трамп заявил об отмене переговоров с Ким Чен Ыном, которые были запланированы на 12 июня в Сингапуре. Он пояснил, что «был вынужден» так поступить. В своём письме глава Белого дома отметил, что считает встречу нецелесообразной в связи с «открытым гневом и враждебностью» заявлений северокорейских властей.

В ответ Пхеньян заявил о своей приверженности переговорам, и спустя сутки Трамп сообщил о возобновлении диалога с КНДР. Он также допустил возможность, что встреча состоится 12 июня, как и было оговорено ранее.

При этом Трамп назвал ложной статью The New York Times, посвящённую возможным срокам проведения саммита. По его мнению, источник газеты, который выразил сомнение в возможности организации встречи в назначенную дату, не вызывает доверия.

«Вечно ошибающаяся газета The New York Times цитирует «высокопоставленного сотрудника Белого дома», которого не существует: «Даже если встреча и будет назначена вновь, провести её 12 июня не представляется возможным ввиду нехватки времени и необходимой организации». ОПЯТЬ НЕВЕРНО! Используйте реальные источники, а не фейковые», — написал президент.

The Failing @nytimes quotes “a senior White House official,” who doesn’t exist, as saying “even if the meeting were reinstated, holding it on June 12 would be impossible, given the lack of time and the amount of planning needed.” WRONG AGAIN! Use real people, not phony sources. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018

Однако позже американские СМИ сообщили, что в качестве «фейкового источника» выступил настоящий представитель Белого дома. Как отметили в The New York Times и ряде других американских изданий, 24 мая он провёл спецбрифинг для десятков журналистов, еще около 200 были подключены в формате телеконференции.

В ходе общения со СМИ представитель администрации президента заявил, что потеряно «достаточно времени» для подготовки к саммиту 12 июня. По данным Associated Press, спикер настоял на анонимности, пояснив, что официальные заявления по поводу встречи уже сделали Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео.

Позднее Трамп вновь подтвердил намерение Белого дома провести встречу 12 июня.

«Мы рассчитываем (на встречу. — RT) 12 июня в Сингапуре, ничего не изменилось», — цитирует американского лидера Fox News.

Ким Чен Ын, в свою очередь, также заявил о «твёрдом намерении» встретиться с президентом США, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Ким будет более осторожным»

По словам эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Пхеньян уже сделал конкретные шаги, направленные на сближение, уничтожив свой ядерный полигон. Закрытие объекта в Пхунгери произошло всего за несколько часов до заявления Трампа об отказе от переговоров.

Однако Вашингтон, в свою очередь, пока ограничивается только словесными обещаниями, замечает эксперт.

«Северокорейцы уже подтвердили желание к проблеме урегулирования уничтожением ядерного полигона. В принципе, теперь Северная Корея в этом вопросе лидирует. Вопрос заключается в другом — готовы ли пойти теперь навстречу американцы, потому что, во-первых, как говорят в народе, у Дональда Трампа семь пятниц на неделе. Он не то, что в течение недели, а в течение одного дня может сделать совершенно кардинальные заявления. И не только он, но и представители его администрации», — заметил эксперт-американист.

По его словам, договороспособность Вашингтона вызывает вопросы, так как за время правления Трампа США уже вышли из Транстихоокеанского партнёрства, Парижского соглашения по климату и ядерной сделки по Ирану. Противоречивые заявления не могут не влиять на Пхеньян, считает Блохин.

«Конечно, понятно, что теперь Ким Чен Ын будет любой свой шаг делать ещё более осторожно. Такое поведение США заставляет Северную Корею не быть более открытой, вести переговорный процесс эффективнее, а наоборот», — добавил он.

Эксперт уверен, что срыв переговоров находится в интересах США, так как конфликт позволяет им объяснить военное присутствие в регионе. Сейчас в Южной Корее развёрнуты американские комплексы ПРО THAAD. Кроме того, Сеул и Вашингтон проводят регулярные совместные военные учения. 15 мая недовольство манёврами выражал Пхеньян, пригрозив отменить саммит с США.

Комплексы THAAD

Reuters

«Это важно не только для продажи очень дорогих систем вооружений, это нужно и для того, чтобы маскировать свои агрессивные шаги. И та система ПРО, которую они развернули, в большей степени нацелена на перехват наших и китайских ракет, но не северокорейского режима. То есть Северная Корея — это всегда такая отмычка от региона», — заключил Блохин.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв считает, что Вашингтон намерен разрешить кризис на Корейском полуострове, но только на своих условиях. По его словам, администрация Трампа придерживается «диктата силы», тогда как Пхеньян рассчитывает на диалог.

Как отметил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам встречи с Ким Чен Ыном, северокорейский лидер не доверяет обещаниям Вашингтона предоставить гарантии безопасности.

«Ким Чен Ын заявил о наличии сомнений относительно того, можно ли доверять обещаниям США прекратить враждебные отношения и предоставить гарантии безопасности КНДР в случае реализации денуклеаризации Северной Кореи», — цитирует президента «Рёнхап».

Рогулёв уверен, что встреча сторон всё же состоится, но её результат предсказать сложно.

«Трамп пытается давить с позиции силы. Корейцы пытаются маневрировать. На данный момент ни одной из сторон не хотелось бы, чтобы переговоры сорвались, не начавшись. А когда они начнутся, возможны самые разные исходы», — считает эксперт.