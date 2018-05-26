«Говорили о Трампе и о том, что делать»: как прошла необъявленная встреча лидеров Северной и Южной Кореи

Руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин второй раз за месяц встретились в демилитаризованной зоне. Лидеры двух стран обменялись мнениями по реализации согласованной ранее мирной декларации и обсудили подготовку саммита США — КНДР. 24 мая глава Белого дома Дональд Трамп объявил о его отмене, однако затем не исключил возможность проведения. Как полагают эксперты, личная встреча лидеров на фоне непредсказуемого поведения Вашингтона говорит о том, что корейцы пытаются взять судьбу полуострова в свои руки. Удастся ли им это сделать — разбирался RT.

В субботу, 26 мая, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели вторую личную встречу за последний месяц. Главы государств вновь собрались в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, передаёт агентство «Рёнхап».

По сообщению представителя администрации Мун Чжэ Ина, переговоры, о проведении которых ранее не сообщалось, начались в 15:00 по местному времени (09:00 мск). В ходе двухчасовой встречи лидеры двух стран обменялись идеями по поводу реализации согласованной 27 апреля Пханмунджомской декларации, а также обсудили подготовку саммита США — КНДР.

«Лидеры двух стран провели откровенный обмен мнениями по реализации декларации от 27 апреля и успешному проведению саммита Северной Кореи и Соединённых Штатов», — говорится в сообщении пресс-секретаря южнокорейского президента Юн Ён Чхана.

Какие-либо подробности встречи не разглашаются, поскольку, согласно договорённости, президент Южной Кореи расскажет об итогах прошедших переговоров на брифинге в 10:00 (04:00 мск) в воскресенье, 27 мая.

Отмечается, что на переговорах присутствовали директор Национального агентства разведки Южной Кореи Со Хун и зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чоль.

На опубликованных кадрах также видно, что лидеры двух стран обнялись перед тем, как проститься, что, по мнению «Рёнхап», косвенно указывает на успешный исход переговоров.

Напомним, 27 апреля в Пханмунджоме прошёл первый за десять лет саммит между лидерами КНДР и Южной Кореи, по итогам которого была принята Декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Стороны заявили о намерении добиться полной денуклеаризации полуострова и стремлении к мирному объединению двух Корей.

Эту встречу приветствовали многие мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа, который после переговоров Ким Чен Ына с госсекретарём Майком Помпео заявил о подготовке личной встречи с руководителем КНДР.

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Позднее стало известно, что проведение саммита США — КНДР на высшем уровне запланировано на 12 июня в Сингапуре. Однако в четверг, 24 мая, Трамп внезапно заявил о вынужденной отмене этой встречи. Не менее неожиданным стал и отход от этого заявления — спустя сутки глава Белого дома заявил о возобновлении переговоров с Северной Кореей.

По словам американского лидера, Вашингтон ведёт «очень продуктивные переговоры» с Пхеньяном о возвращении к проведению саммита, который, скорее всего, всё же пройдёт 12 июня.

Также в субботу, 26 мая, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что представители администрации президента отправляются в Сингапур для подготовки возможного саммита США — КНДР.

«Передовая группа Белого дома отправится в Сингапур, как запланировано, чтобы провести подготовку, если саммит состоится», — заявила Сандерс.

Трамп рискует потерять лицо

По словам заведующего Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессора МГИМО Георгия Толорая, на фоне непредсказуемого поведения Соединённых Штатов корейцы пытаются «взять свою судьбу в свои руки».

«Думаю, встречу предложил Ким Чен Ын, но это не так важно. Важно, что она оперативно произошла и что два часа они говорили, видимо, о Трампе и о том, что делать. Теперь Ким Чен Ын может рассчитывать, что Мун Чжэ Ин перед Трампом будет настаивать, чтобы тот прекратил шантаж и провёл встречу», — заявил Толорая.

По мнению собеседника RT, эта встреча стала достойным ответом со стороны южнокорейского лидера на то «пренебрежение», которое президент США выказал, отменив саммит в Сингапуре и не поставив его в известность после очной встречи в Вашингтоне 22 мая.

При этом эксперт полагает, что стороны не успеют договориться по всем пунктам к 12 июня и встреча лидеров США и КНДР будет отложена.

«Трамп потеряет лицо, если северокорейцы к 12 июня не дрогнут и не согласятся на полное и необратимое разоружение, как он поставил вопрос. Мне кажется, для всех будет лучше, если встречу перенесут», — отметил Толорая.

Он добавил, что руководство КНДР уже выразило готовность к поэтапному сокращению своих стратегических вооружений, тогда как Трамп пока ничего не пообещал Пхеньяну, что ставит под вопрос успех саммита.

«Есть сценарий, который подразумевает ликвидацию КНДР как субъекта международных взаимоотношений»

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе RT отметил, что Северная и Южная Кореи могут начать делать шаги к объединению. Однако вопрос заключается в том, по какому сценарию это объединение будет происходить.

«Есть сценарий США, который подразумевает под собой ликвидацию Северной Кореи как субъекта международных взаимоотношений, как самостоятельной стороны, принимающей решение, и поглощение КНДР Южной Кореей по принципу объединения Германии. На самом деле никакого объединения ГДР и ФРГ не было: ФРГ поглотила восточную Германию и, как мы помним, руководители Восточной Германии потом предстали перед судом, несмотря на все переговоры перед этим, рукопожатия, улыбки и объятия, которые были в процессе подготовки этого объединения», — рассказал эксперт.

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По его словам, для Вашингтона этот сценарий является прецедентом, по которому они намерены провести объединение двух Корей, и в конце концов будет единое государство на базе Южной Кореи с таким же правовым статусом. При этом КНДР и стоящий за ней Китай видят этот сценарий по-другому, поэтому возникает вопрос о дальнейших шагах.

«У лидеров Северной и Южной Кореи есть свои принципиальные вопросы, которые нужно решить. Прежде всего, именно они не заинтересованы в нагнетании напряжённости на Корейском полуострове, в размещении американского тактического ядерного оружия в Южной Корее и усилении конфронтации. Поэтому об этом они могут говорить. Но вопрос в том, что будет говорить старший брат Южной Кореи из-за Тихого океана», — отметил Солонников.

При этом собеседник RT подчеркнул, что Мун Чжэ Ин представляет пласт южнокорейской элиты, которая находится в достаточно серьёзной оппозиции к Соединённым Штатам и выступает за ограничение влияния Вашингтона и сближение двух Корей на неких общих началах.

«Его во многом из-за этого поддерживали. Он был противником дальнейшей эскалации на территории Корейского полуострова, размещения американской ПРО в Южной Корее... Но там (в Южной Корее. — RT) достаточно сильны группировки, выступающие за гораздо больший контроль США над Южной Кореей, чем это даже есть сейчас. И они-то как раз видят тот сценарий, о котором мы говорили вначале», — заявил эксперт.