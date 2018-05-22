Трамп встретился с лидером Южной Кореи в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп встретился с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в Белом доме.

Об этом сообщает NBC.

WATCH: President Trump welcomes South Korean President Moon to the White House. pic.twitter.com/FULbgYdyYS — NBC News (@NBCNews) 22 мая 2018 г.

Как передаёт AFP, в разговоре с Мун Чжэ Ином Трамп предположил, что саммит США и КНДР «может состояться позднее».

Также американский лидер отметил, что северокорейский лидер «серьёзно настроен» на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун в беседе с НСН прокомментировал будущую встречу Трампа с лидером КНДР.